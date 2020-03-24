新冠肺炎衝擊各產業，不分藍綠議員都為業者叫屈高喊減稅，除了停業減稅，更希望為還在苦撐的小吃零售業爭取國稅減免，桃園市稅務局已率全國之先，為飯店業減徵房屋稅，目前29家共減徵420萬元，也與國稅局針對餐廳、小吃店等行業推出「稅務關懷包」，期盼幫業者渡難關。

桃園位處機場國門之都，旅館空房率高，受嚴重衝擊，議員劉茂群和林正峰都樂見桃園市府稅務局，在第一時間結合觀旅局，為旅館業將未使用樓層停用、辦理房屋稅減免，劉茂群也呼籲，未來疫情結束要「桃園人救桃園業者」，由公部門率先、結合桃園社團，入住桃園在地飯店業，振興經濟。

議員林正峰還認為，停業本來就會減徵稅務，但受疫情影響苦撐的小店家卻不會被減免，稅務局應該化被動為主動，除了幫他們爭取國稅減免之外，由市府研議訂定稅賦減免自治條例報請中央核定。

議員李柏坊、葉明月和徐其萬則呼籲地稅局「主動出擊」，關懷停歇業的業者，解決燃眉之急，黃婉如也以「中華民國萬萬稅」強調民眾荷包頻縮水，不要分地方或中央稅，應該全面了解，地方稅減免、中央稅向上反映。

地稅局長姚世昌表示，房屋稅將於5月開徵，桃市地稅局率全國之先，依據財政部1991年的解釋函令，主動協助全市旅館業者停用樓層、減免房屋稅，從營業用稅率3％改依非住家非營業用稅率2％課徵，每月減徵3成，全市223家旅館，已有30家業者提出申請、核定29家，共減稅420萬元，從6千元到83萬元不等。

姚世昌說，這29家旅館業者分別申請不同期間，3個月5家、4個月2家、6個月22家，另有1家申請停用樓層1整年，但因較晚申請、尚未核定，他強調，減稅若業者要解除封樓，隨時都可提出申請，地稅局一定會從寬、從快協助認定。

(中時 )