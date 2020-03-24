3名美國國會參議院外交委員會共和黨成員美東時間23日致函白宮，呼籲川普總統在國家安全委員會下成立特別工作小組，對抗大陸共產黨有關新型冠狀病毒疫情的大外宣。議員們在聯名信中說，「正當世界其他國家在收拾中共的爛攤子時，他們仍繼續無時無刻地尋求增進他們的地緣政治優勢並削弱美國。指美國必須反擊，在國家安全委員會支持下成立一個跨部門特別工作小組，作為制定全美協調一致應對措施的特殊工具。

VOA美國之音報導，參議院外交委員會亞太小組主席寇瑞·加德納參議員（Sen. Cory Gardner, R-CO）、委員會成員馬可·魯比奧參議員（Sen. Marco Rubio, R-FL）和米特·羅姆尼參議員（Sen. Mitt Romney, R-UT）在其聯名發表的信函中，稱中國在全球忙著防疫的時候，散播虛假信息，要求美國為這場大流行病負責，這樣的做法「不僅是不誠實的，而且是危險的。」

「中國共產黨正在操弄有關這場全球大流行病的事實，這場大流行病源自於他們自身的無能，」議員們在聯名心中說，「正當世界其他國家在收拾中共的爛攤子時，他們仍繼續無時無刻地尋求增進他們的地緣政治優勢並削弱美國。」

「至關重要的是，我們國家必須要予以反擊，對抗這種宣傳，在國家安全委員會支持下成立一個跨部門特別工作小組，作為制定全美協調一致應對措施的特殊工具。」

議員信中提到，這個跨部門特別工作組應該由國家安全委員會牽頭，成員包括來自國務院、國防部、財政部、商務部、國土安全部、衛生與公共服務部以及情報界各機構的代表。這些代表應該共同努力，向美國政府僱員和全球公眾傳播有關新冠病毒起源等準確和適當的信息，以及在國家和國際層面上阻止病毒繼續傳播。

聯名信還稱，特別工作小組應致力於：撰寫一份關於新冠病毒起源及中國共產黨如何試圖掩蓋疫情嚴重性的白皮書；向美國政府僱員和美國大使館提供指導方針，說明如何傳遞有關新冠病毒的信息，以及如何對抗中國共產黨關於病毒起源和遏制方式的錯誤論述；定期與國會有關委員會進行協調和通報。

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(中時 )