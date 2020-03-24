有資深媒體人建議高雄市長韓國瑜面對罷免可能成案後，要考慮下一步該如何走，建議韓國瑜可以布局2022台北市長選戰，引發網友震撼！不過有網友分析台北選票結構，認為韓國瑜在台北真的有勝算，而且前總統蔣介時也曾下野過，韓一時失敗不算什麼，被罷免根本不算什麼。

網友seabox在批踢踢發文表示，本來就很有勝算了，被罷免根本不算什麼。蔣介石自己都下野過兩次，結果最後也擊敗汪精衛李宗仁。前年1124大家也覺得總統蔡英文必慘敗，結果拿了817萬，一時的失敗不算什麼，更何況還有兩年，國民黨台北的鐵票比率比高雄多太多了。

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

該網友更以白綠藍三方勢力來分析，白綠現在砍到刀刀見骨，又不可能再合作了。韓國瑜優勢較大，只要韓最近沒負面新聞根本很穩定。另一網友Molester5566也認為韓國瑜勝算很大，基本上韓國瑜2020在台北市拿了68萬票，這是非常高的票數。而且以韓國瑜的能力，韓能夠完完全全拿到所有藍軍的票，就算是衛福部長陳時中來選也一樣，所以他想不到韓會輸的可能性。

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

(中時電子報)