近日居家檢疫、隔離者暴增至近5萬人，疫情中心指揮官陳時中更預估高峰恐達6萬人，民進黨立委高嘉瑜認為現況有數個問題必須注意，並要求疾管署正視防疫旅館需求，補足「關懷」居家檢疫和隔離者的人力，檢討現行的「保密不公開」政策和協助社區成為防疫體系的一環，才能亡羊補牢！

高嘉瑜認為，居家檢疫和隔離者暴增，防疫旅館供不應求，居家檢疫、隔離者進入社區，但民政系統人力不足，已無法因應龐大的居家檢疫和隔離者。她認為，社區明知有居家隔離和檢疫者，但因「避免恐慌、標籤化」理由，卻不明白告知社區，只會讓社區居民與檢疫、隔離者諜對諜；且居家隔離、檢疫者在社區內活動時，社區也無強制力可處理。

對於居家檢疫和隔離者暴增所衍生的問題，高嘉瑜提出幾項建議，包括疾管署應儘速正視防疫旅館需求，建立單一窗口，運用紓困條例第7條的「霸王條款」，實施必要之應變措施或處置。她認為，政府不該只要醫護共體時艱，而不要求旅館業在得到紓困補助的同時負起防疫義務。

高嘉瑜也提醒，應儘速補足「關懷」居家檢疫、隔離者的人力，輔以智慧防疫，用台灣強項的資通訊技術，以避免破口。她說，居家檢疫、隔離者已對各社區防疫造成極大壓力，疾管署應重新檢討現行的「保密不公開」政策，告知社區讓其有充足準備，建立防疫SOP，才能確保社區做好防疫工作。

高嘉瑜強調，讓社區可協力關懷居家檢疫、隔離者，確保遵守防疫SOP，讓社區成為防疫體系的一環。她說，防疫的成功在全民併肩作戰，不是只靠政府單打獨鬥，此時應該運用PPP模式（Public—Private—Partnership，公私協力），全民加入防疫抗疫的戰爭。

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(中時電子報)