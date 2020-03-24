張東尹演最美的寡婦，被癡漢追求。（圖／龍華電視提供）

《綠豆傳》是張東尹的首部歷史劇，因男扮女裝驚人的美貌，讓「古裝女神」金所炫也自嘆不如，劇中還有癡漢對他一見鍾情，即使恢復男兒身，還對他一片丹心，男女通吃的感情線，不按牌理出牌的劇情，讓張東尹被列入2020年新生代潛力股，新戲拍不完。

張東尹出道五年終於嘗到紅的滋味，在片場是公認的氣氛製造機，和演員們相處融洽，被問到記憶深刻的名場面，是全綠豆和車律伍的「男男之吻」，兩人為了初吻做足了準備，張東尹為了吻戲而準備紅蔘糖，說因為是朝鮮時代的吻戲，所以要有傳統的味道。

如果說「男男之吻」是張東尹心中的名場面，那最令張東尹心動的台詞，就是他跟東珠霸氣告白台詞：「我喜歡你，你喜歡的是我」。一連串的互表心意，又因為要裸露上半身，讓他非常害羞。被問到穿女裝韓服上廁所是否有遇到困難？張東尹表示：「有一次上廁所時，忘記自己是女裝打扮，結果一進男廁，嚇到一堆人，所以後來都要確認有沒有人，才敢進去男廁。」

《綠豆傳》將於3月25日起，平日晚間八點，龍華偶像台MOD353頻道播出，全台電視首播。

(中時電子報)