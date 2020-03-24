台中太平區林姓母女檔3人日前趁休期間開車至市區購物，當載著滿滿的戰利品欲返家時，行經太平路段，忽然引擎熄火拋錨，車子緩緩停在車道上，3人嚇得花容失色，好在太平派出所員警巡邏經過發現，趕緊上前協助警示往來的後方車輛，並與熱心民眾一同將車推至路旁並協助通知道路救援，順利助其脫困，母女3人頻向警方表達謝意，解除一場驚魂記。

太平警分局太平派出所警員蔡育偉、陳稚允日前下午4點多執行巡邏勤務，巡經太平路往中興路口附近，見一輛自小客車停在路中央，母女3人下車在車道上舉足失措，員警趕緊前往瞭解，原來是林姓女子載著2位女兒趁假日前往市區採購東西，在返家回程途中於快車道停等紅綠燈，沒想到正要起步時，引擎突然熄火拋錨，之後車輛就一動也不動了，母女3人也不知道該如何處理。

所幸蔡、陳2位員警巡邏及時發現，當時車後並無三角架警示，也無放置任何可提醒後方來車的警示物品，蔡姓員警便請該林女坐在駕駛座上，自己與熱心民眾將車輛推至路邊安全處，以防止交通意外發生，並等候道路救援前往處理。

林姓女子表示，第一次遇到車輛故障，一時慌張失了神，非常感謝警方熱心為民服務。太平警方提醒民眾，行車駕駛中如遇車輛故障拋錨或發生交通事故，應立即開啟警示燈並擺放三角警示牌，亦可撥打110由警方到場協助處理，以維護自身及其他用路人安全。

(中時 )