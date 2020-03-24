台灣是否準備為了防堵新冠肺炎，發布緊急命令，行政院長蘇貞昌今在立院備詢時宣布若台灣有兩種情況，就會發布緊急命令。第一是國際情勢轉變，包括經濟在內，台灣現在這樣已不足以應赴；第二是疫情失控到某種程度也會發布緊急命令，「我啊，實在是希望千萬不要發生」。

隨新冠肺炎疫情擴大，蔡英文總統日前表示，目前法律與政策足以因應現階段疫情，未來情勢變化造成更大經濟社會衝擊，會視實際需求快速立法或發布緊急命令。

國民黨立委鄭麗文今質詢時則表示，現在台灣一直說要超前部屬，但全球疫情大爆發，已發布邊境管制的國家有80個，其中包括台灣。但蔡總統說現在不需要發布緊急命令，未來若有需要會採取進一步動作，「請問台灣到底在什麼樣的情況下才會發布緊急命令？」

蘇貞昌先是態度保留地說，「我是法學專家，緊急命令是總統職權，在必要時候即時做，才來請國會追認」。但他強調，這次台灣一開始就超前部屬，甚至於在立法院也快速通過特別條例及預算，這些等於是緊急命令要做的事情。

但鄭麗文質疑，政府不可能非等到事情發生才來緊急發布，「你們期待的狀態與條件，我相信總統召開國安會議的時候你（蘇貞昌）也在，台灣一定要有預期，到底什麼樣的狀況底下會發布？」

鄭麗文進一步說，她認為政府對發布緊急命令有3種想法，第一是台灣爆發本土大規模社區感染；第二，台灣沒爆發大規模本土感染，但全球大流行，台灣為了避免前功盡棄，所以藉由緊急命令因應以超前部屬；第三則是，不管怎樣都有信心不會發布緊急命令。

對此，蘇貞昌鬆口提出兩種情況，他說，不是為了超前部屬才發布緊急命令，而是已經一步一步超前部屬，但萬一發生國際經濟情勢轉變，包括經濟在內，是我們現在這樣做已經不足以應付的是一種情況；另一種是疫情緊急，疫情突然失控到某種程度也會發布緊急命令。

「我啊，實在是希望千萬不要發生」，蘇貞昌說，就如同蔡總統向人民報告所說的，目前政策工具與法律足以應對疫情，未來情勢如果有變化，有需要的時候自然會發布。

但蘇貞昌仍強調，發布之後要做的事情，其實也就是現在在做的事情。他說，發布緊急命令是10天內要送立法院追認，但其實早在前面就送貴院立法了（指防疫紓困條例）。

這讓鄭麗文相當不解，當場打斷蘇貞昌，質問「立什麼法？你現在在講什麼？」蘇貞昌財說，特別條例啊，條例裡面也有防疫啊，裡面的第七條就可以做相關的事情。（指特別條例第七條規定：中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施。）

鄭麗文反問，政院不能把第七條無限上綱，也不可能說光靠一個第七條，就要求全國老百姓都不能出國啊？如果這條這麼好用，那剛剛蘇揆說的兩種情況不就不可能發生了？

蘇貞昌說，見仁見智，所以要謝謝貴院通過特別條例，只要依照第七條規定就是可以做相關的處置。

(中時 )