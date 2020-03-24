來自台灣體大與台灣大學的研究團隊，因為「科技部精準運動科學研究專案」開始合作，讓運動與科技產生了連結，誕生「Karma Zone系統」，讓台灣棒球發展向前邁進了一大步。

台灣體大與台灣大學針對棒球的結合，來自一群熱愛棒球的學者，因為科技部精準運動科學研究專案的經費，有了將各自領域的研究成果相結合的機會，共同打造「台大－台體大共創榮耀：跨領域整合精準提升棒球技戰術水準與國際競賽成績」總計畫，其中台大光電工程研究所副所長吳育任的人工智慧動作分析系統與台體大運動資訊與傳播學系副教授黃致豪鑽研的電子好球帶結合，讓「Karma Zone系統」成真。

KarmaZone系統流程圖。（台體大提供）

取名為Karma為「因果循環」之意，過往台體大團隊透過當今美國大聯盟愛用的電子好球帶Trackman系統進行研究，卻發現儘管可以察知結果，卻無法搭配影像甚至3D動作分析，對選手幫助並不大，但來自科技部的補助，與台大教授吳育任、連豐力與吳沛遠組成的跨領域團隊共同成功開發「Karma Zone系統」，是全球首套結合成因與結果的系統。

首度對外發表的「Karma Zone系統」，今天找來中華職棒味全龍隊進行測試，系統在黃致豪的努力下，已申請相關專利，並期待往海外進行推廣與銷售，至於國內，除了中華職棒球團以外，黃致豪強調將從基層開始努力推廣，希望從基層棒球累積更多的經驗與成果。

「Karma Zone系統」包括6支高速攝影機組成，包括一壘側、三壘側與本壘板後方各2支，影像拍攝可提供電子好球帶與選手3D動作分析兩個層面，其中電子好球帶可直接提供主審判決的檢視，也讓球員去理解不同裁判好球帶的標準，有助於球員累積選球能力。

選手3D動作分析則透過AI人工智慧、深度學習，望以影像辨識抓取人體節點，將人體骨架建立起來，進一步抓取每個節點運動速度，檢視選手姿勢是否走樣，盡快提供球員和教練參考，台大教授吳育任說：「因為台體大有多相機的環境，可以讓研究與實務結合。」台體大副教授黃致豪則表示，學校在進行相關研究，一定會思考就是對選手訓練的幫助。

「參與這個計畫的老師都是非常喜歡運動，台大是國內學術翹楚，台體大在現場操作有比較多的經驗，我想這是非常好的結合。」台體大校長林華韋強調，運動科學介入運動訓練跟比賽，最重要是實驗者與棒球運動現場的連結，一步一步來，希望球員、教練與裁判都能參與，他說：「未來不管是運科的繼續發展，或者是棒球水準的提升，都會有很大的作用。」

(中時 )