雲林縣斗南鎮長沈暉勛（左）頒狀感謝科技業者張育銓。（許素惠攝）

雲林縣斗南鎮公所率先推出離家警報智慧手環，未來村里長等防疫人員不必再疲於奔命一直打電話了解受檢疫者行蹤。（許素惠攝）

雲林縣斗南鎮公所獨步全國，推出離家警報器智慧手環填補手機GPS不足，只要拿下手環或離開設定處所逾20公尺，相關監控人員的手機LINE便會收到訊息，得知因新冠肺炎疫情遭居家檢疫的人違法離開家，未來全面實施，將可更有效防止防疫出現破口。

在經濟部工業局智慧城鄉計畫辦公室協助下，由雲林縣議員蔡東富穿針引線促成，斗南成為全國率先辦理的幸運鄉鎮，智慧時尚公司創辦人張育銓24日上午親自向全鎮里長說明該離家警報智慧手環的功能。

張育銓指出，居家檢疫現行以手機監控，但受檢疫者偷偷趴趴走的情況屢見不鮮，因為以手機GPS定位，只能靠村里長或村里幹事及衛生單位等相關人員，不定時打電話詢問，如果受檢疫者偷跑出去，卻謊稱在家，相關人員根本不知道，很容易出現防疫的漏洞。

張育銓表示，該款離雨警報智慧手環只要將其中的感測器在家中插電，受檢疫者將手環戴在手上，受檢疫者離家超過20公尺，便會透過LINE發出警報給村里長等有關人員，讓防疫團隊可以在第一時間知道受檢疫者離開檢疫處所。

經濟部工業局城鄉計畫辦公室專案經理施惠獻說，該項新科技設備是中央與地方政府合作的典範，希望從雲林出發，未來擴及全國，甚至亞洲及全世界，讓台灣再次以軟實力證明，國際社會不該讓台灣缺席。

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(中時 )