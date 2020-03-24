雲林縣斗南鎮公所獨步全國，推出離家警報器智慧手環填補手機GPS不足，只要拿下手環或離開設定處所逾20公尺，相關監控人員的手機LINE便會收到訊息，得知因新冠肺炎疫情遭居家檢疫的人違法離開家，未來全面實施，將可更有效防止防疫出現破口。
在經濟部工業局智慧城鄉計畫辦公室協助下，由雲林縣議員蔡東富穿針引線促成，斗南成為全國率先辦理的幸運鄉鎮，智慧時尚公司創辦人張育銓24日上午親自向全鎮里長說明該離家警報智慧手環的功能。
張育銓指出，居家檢疫現行以手機監控，但受檢疫者偷偷趴趴走的情況屢見不鮮，因為以手機GPS定位，只能靠村里長或村里幹事及衛生單位等相關人員，不定時打電話詢問，如果受檢疫者偷跑出去，卻謊稱在家，相關人員根本不知道，很容易出現防疫的漏洞。
張育銓表示，該款離雨警報智慧手環只要將其中的感測器在家中插電，受檢疫者將手環戴在手上，受檢疫者離家超過20公尺，便會透過LINE發出警報給村里長等有關人員，讓防疫團隊可以在第一時間知道受檢疫者離開檢疫處所。
經濟部工業局城鄉計畫辦公室專案經理施惠獻說，該項新科技設備是中央與地方政府合作的典範，希望從雲林出發，未來擴及全國，甚至亞洲及全世界，讓台灣再次以軟實力證明，國際社會不該讓台灣缺席。
https：／／youtu.be／UK9BT1-rmuA
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(中時 )
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