股市近期震盪加劇，政府祭出多項穩定市場信心的政策，台股24日反彈約400點，站回9,300點大關，惟大盤仍未完全止穩下，凱基證券建議，行情不穩定時，可優先選擇與大盤連動性高的商品小量進出，如凱基臺灣500報酬指數ETN（020007）等，待趨勢更明顯後再進行主題式或強勢類股投資。

凱基臺灣500報酬指數ETN追蹤的指數為臺灣上市500大指數，該指數與加權指數相關性高、追蹤誤差小，具整體上市股票行情變化代表性，績效走勢貼近指數報酬。

台股跌破十年線後，政府為穩住市場信心祭出多項政策，凱基證券認為，在短線上應可伺機操作，而長期趨勢，仍須待系統性風險解除後，再進行規劃。當行情不穩定時，可優先選擇與大盤連動性高的商品進行小量進出，待趨勢更為明顯後，再進行主題式或是強勢類股投資。

指數投資證券商品（ETN）去年開放，成為台灣金融市場投資工具新選擇，目前已掛牌的15檔ETN各有特色，其指標價值直接追蹤連結指數，到期無追蹤誤差，配息則會滾入指數再投資，無股利的稅賦問題。凱基證券表示，已有證券戶的投資人簽署風險預告書後即可交易，可透過ETN參與各主題之表現與報酬。

(工商 )