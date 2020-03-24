國民黨籍立委吳斯懷今天在立法院質詢時關心國軍戰力問題，他指出目前我們的4個月軍事訓練中，總共只讓受訓者射擊56發子彈，這種4個月軍事訓練役的退員已不是成熟具有戰力的後備軍人，提醒政府注意國軍後備戰力問題。

吳斯懷指出，月初美國在台協會(AIT)主席莫健來訪時表示兩岸軍事衝突風險非常高，台灣要全面備戰。而去年10月份美軍評估後還批評我們軍隊虛有其表，無效戰力。是否我們只有後備部隊，但缺乏後備戰力？

吳斯懷坦言我們在後備動員方面確存在問題。我們的建軍構想是「精簡常備，廣儲後備」，用兵指導是「常備打擊、後備守土」，都說明後備部隊戰力的重要性，然而目前我們的4個月軍事訓練中，總共只讓受訓者射擊56發子彈，他請問國防部副部長張哲平，接受4個月56發射擊的訓練，能否成為有效戰鬥員？

國防部副部長張哲平回稱，他在現有數據沒看到這部分，但教召的訓練程度已提升，他認為現在的軍事訓練常備兵役和未來的教召可以維持一定保家衛國的基本水準。但吳斯懷不認同這種說法，回稱希望副部長務實面對問題，幾十發射擊能否培養出真正有戰鬥力的人員，社會自有公評，所以美軍有些評估，值得我們務實探討，請問國防部有無精進措施？

張哲平表示，國防部針對後備組織整併、調整教召強度評估，未來教召方式會修訂，對於吳斯懷提到後備戰力，國防部會將志願役後備人力逐漸增加。

(中時 )