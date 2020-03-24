疫情衝擊！花蓮縣議會休會 連江縣議會5月決定 12:512020/03/24 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 連江縣議長張永江表示，往年為5月才會舉行大會，目前仍視疫情變化，5月才會進一步決定。（連江縣議會提供／葉書宏連江傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情蔓延全球，至23日止全台累積確診達195例，花蓮縣議會今（24日）舉行臨時會，決議因應疫情將無限期休會，開議時間將視疫情狀況而定。對此，連江縣議長張永江表示，往年為5月才會舉行大會，目前仍視疫情變化，5月才會進一步決定。 張永江表示，疫情衝擊全台，但連江縣議會定期會往年多為5月才舉辦，因此，議程大約為1個月時間，可以因疫情影響改為6月、7月舉行，目前先視疫情變化，5月才會進一步決定。 (中時 ) #新冠肺炎 #COVID-19 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #疫情 #縣議會 #5月 #連江縣 #花蓮縣議會 也許您會感興趣 推薦閱讀 台企全力以復 美好如期而至 04:092020/03/20 焦點新聞 非洲疫情蔓延 尼日查德通報確診新冠肺炎首例 11:512020/03/20 國際 新冠疫情升溫 YouTube首頁推出疫情新聞專區 15:452020/03/20 科技 安全衛生 餐飲升級的契機 04:092020/03/21 話題觀察 國旅增加 稍解墾丁燃眉之急 04:102020/03/21 地方新聞 悶太久 陸影院將迎來大爆發 04:092020/03/22 時尚娛樂 美FDA批准新冠肺炎首宗快篩 45分鐘可知結果 07:232020/03/22 國際 台中全力防堵疫情 3／30起3項移工申辦採應變措施 10:162020/03/22 生活 防護裝備不足 印尼6醫師1護士新冠肺炎病逝 09:352020/03/23 國際 環保署員工確診立院委員會邀CDC說明 10:262020/03/23 政治 政治熱門新聞 韓國瑜當市長後 網驚訝高雄這條路居然變這樣 - 政治 睡醒變成飛機跑道 高雄人怒吼：不要再罷韓了！ - 政治 被點名韓國瑜未來台北市長對手 高嘉瑜回應了 - 政治 張上淳兒臉書罵人惹議 網看內容：好狂 - 政治 劉真沒健保？原來是這麼回事 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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