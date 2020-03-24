新冠肺炎疫情蔓延全球，至23日止全台累積確診達195例，花蓮縣議會今（24日）舉行臨時會，決議因應疫情將無限期休會，開議時間將視疫情狀況而定。對此，連江縣議長張永江表示，往年為5月才會舉行大會，目前仍視疫情變化，5月才會進一步決定。

張永江表示，疫情衝擊全台，但連江縣議會定期會往年多為5月才舉辦，因此，議程大約為1個月時間，可以因疫情影響改為6月、7月舉行，目前先視疫情變化，5月才會進一步決定。

(中時 )