拚防疫的同時，眼看春雨進帳有限，台南市長黃偉哲今天在市政會議表示，雖然目前南部地區水情仍維持藍燈，但水庫進帳有限，要求各局處開始研擬省水措施，並預先做好抗旱準備，必要時提早通知用水大戶，避免因限水影響產業發展。

截至3月20日，白河水庫有效蓄水量27萬立方公尺、曾文水庫有效蓄水量13,841萬立方公尺、烏山頭水庫有效蓄水量6,899萬立方公尺、南化水庫有效蓄水量3,246萬立方公尺；其中曾文、南化水庫集水區降雨僅為歷年同期降雨6成，未來3個月雨量：3至4月正常至偏少，5月尚未明朗。

經濟部水利署表示，各地區以5月底保有1個月以上民生及產業用水為努力目標，台南市政府指出，在此前提下，各標的用水除配合中央政策做滾動式檢討外，農業用水各主要灌區將陸續於3月底前完成春耕整田插秧作業，建議持續採取加強灌溉管理節省水量；公共用水方面，曾文、烏山頭系統合計出水量維持每日54萬噸以上，南化水庫出水量維持每日33萬噸以下；工業用水方面，工業區自主加強節水3％。

黃偉哲表示，治水與防疫一樣，都需要超前部署，去年在水利局努力下，台南沒有發生大規模水患，同時，日前也終於成功發包萬代橋改建，三爺溪橋瓶頸段的寬度與深度都將獲得大幅改善，未來將有助減緩水患威脅。

黃偉哲強調，一時救急不如每天巡查，十年維護下水道，可能才有辦法為市民爭取一分鐘的準備時間，保障全體市民的生命財產安全，就是我們的責任。黃市長指示水利局等相關局處繼續定期檢查，落實疏濬與排水整治，在汛期來臨前做好萬全準備。

水利局長李賢義針對今年汛期前防汛準備及水情指出，台南易淹水地區已建置108處淹水感測器，以利於掌握轄區各地淹水狀況，預計明年汛期前再佈設150處，總計達258處，數量冠居全國。全市另有120台移動式抽水機裝設物聯網前端感測設備（含油位計），當油料不足時，自動簡訊通知人員進行油料補充，讓抽水不間斷，預計明年汛期前再新增150台，總計達270台。

李賢義表示，截至目前為止，防汛整備發包工程計212件：分別由區公所發包，雨水下水道、區域排水疏濬清淤工程58件，發包56件；雨水下水道開孔檢查作業30件、發包29件；水利設施搶修搶險45件、發包45件；抽水機委託操作維護管理48件、發包45件；水利局發包有水利設施（含污水管線）災害復建測設監造及搶險搶修開口契約20件、發包19件；水門、抽水站及抽水機代操作開口契約11件、發包10件；預計4月底汛期前全數決標完成。

民眾關心的防汛塊備置有1384個、太空包250包（空袋）、砂包9.5萬包（裝砂3萬1,600包，未裝砂6萬4,030包），各公所已備妥最低安全存量超過10.1萬包（裝砂3萬8仟包，未裝砂6.3萬包），並公布預置地點開放預領。

柳營果毅中排破堤及後壁菁寮排水破堤於1月修復完成，俟申請單位提送相關資料解除列管，新化虎頭溪排水破堤預計4月底前修復完成。為降低積淹問題，108年至109年3月增建4座抽水站，分別是永康大灣抽水站10cms、安南區海東橋抽水站4cms、鹽水區後鎮抽水站9cms及海環應急抽水站3cms；同時更新3座抽水站機組，共計47.8cms：永康抽水站機組更新40cms、安平抽水站機組更新6cms、青鯤鯓抽水站機組更新1.8cms。值得一提的是，今年施工中3座（37cms）、設計中4座（70cms），完工後可再增加107cms抽水能量。

此外，全市已建設完成721.816公里雨水下水道工程，目前正辦理市轄20個行政區的雨水下水道普查作業，針對老舊箱涵破損情形進行改善，今年預計新增10公里。

(中時 )