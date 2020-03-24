台中市長盧秀燕提醒各機關加強檢視相關視訊、網路設備，因應可能出現的居家辦公情形。（盧金足攝）

市政會議中採取多項防疫作為，包括梅花座保持間隔、全員全程戴口罩、限制會議人數等，都發局長黃文彬也同步現聲現影。（盧金足攝）

居家自主健康管理的都發局長黃文彬參與視訊連線，感謝各界對他的關心。（盧金足攝）

新冠肺炎疫情延燒，台中市府防疫重要大「視」，24日舉行市政會議，首次以「視訊」與各區長連線開會，居家自主健康管理的都發局長黃文彬也參與視訊連線，感謝各界對他的關心，會議中並採取多項防疫作為，包括梅花座保持間隔、全員全程戴口罩、限制會議人數等，市長盧秀燕強調，市府會做最好示範，一起守護城市安全。

盧秀燕今日上午與副市長、秘書長、副秘書長及一級機關首長進行市政會議，往常各區區長也會參與，因應全球新冠肺炎疫情升溫，台中市政府加嚴防疫標準，從本次會議開始，區長不必到場，改用「視訊」方式參與會議。

盧秀燕說，因應歐美返台潮，台中居家檢疫及隔離人數，從千人瞬增至五千人，防疫需求及壓力「四倍增」，市府密切注意疫情變化，加嚴防疫標準，市府洽公實名登記、禁止大型活動、暫停老人共餐改發餐盒等，希望讓市民安心。

台中市會議一直都有線上直播，透過科技公開市政作為，因為長期不斷演練，無縫接軌立即轉為視訊辦公，盧秀燕提醒各機關加強檢視相關視訊、網路設備，因應可能出現的居家辦公情形。

此外，都市發展局長黃文彬的兒子17日返台，隔日身體不適，經醫院收容檢驗，新冠肺炎採檢兩次都是陰性，解除警報，但因自國外返台，仍為居家檢疫對象，將繼續完成14天居家檢疫，為求慎重，黃文彬也在家自主健康管理，改採「

居家辦公」。

黃文彬今天也透過視訊參與市政會議，他表示，這幾天都在家沒有出門，透過電子公文、視訊、LINE等管道，跟同仁討論公務，無縫接軌，謝謝大家關心，感謝大家一起守護台中，為城市安全盡一己之力。

盧秀燕提醒，居家檢疫者在家要與家人保持一定距離、不同桌共餐，並落實配戴口罩，才能保護自己、守護家人的健康安全。

(中時 )