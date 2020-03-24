花蓮縣議會防疫超前，暫緩定期會開議，創下全台首例。（許家寧攝）

新冠肺炎疫情延燒，花蓮縣議會今召開第19屆第7次臨時會，民進黨議員莊枝財提出緊急提案，主張疫情嚴峻，建議暫緩第7次、8次臨時會以及五月的定期會，獲得許多議員附議，議長張峻敲槌定案，創下全台首例暫緩定期會，將視疫情擇期開議。

花蓮縣議會24日召開第七次臨時會，昨天辦理議員報到，莊枝財今早提出緊急動議，希望暫緩臨時會及定期大會，他表示，目前已進入第2天的預備會議，因此將「暫緩」，再找適當時機召開，下次會議直接進入一讀會及臨時動議。

莊枝財指出，現在全台各地疫情嚴峻，花蓮在縣府各單位努力防疫下，並配合中央防疫工作，現在都還沒有確診病例，因此他建議先行休會讓大家做好防疫。有議員則認為，縣府總預算在十月提出，目前應不至於影響重要議案，但暫緩定期會開議，也創下全台之先。

議事主任譚進成表示，4月13日將召開的第8次臨時大會及5月1日的定期大會，經議員決議是「順延」，目前發准內政部同意，並同步進行發函及發文給相關單位，至於開議時間延至何時？未來還要視疫情狀況協商決定。

(中時 )