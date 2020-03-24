新冠肺炎疫情爆發後，消防員身兼我國第一線緊急救護人員，除提供日常緊急救護，在鑽石公主號、兩次武漢包機、本土確診患者的醫療運輸上，消防員扛下執行運輸任務。消防員工作權益促進會表示，期望未來因應疫情變化，預防緊急救護系統成為防疫漏洞，請行政院與防疫指揮中心參照《防疫物資及資源建置實施辦法》推估各縣市消防機關防疫物資安全儲存量並協助建置物資到位。

中央防疫指揮中心與消防署在9日在記者會宣布，將協助補足第一線救護同仁N95口罩、外科手套、隔離衣、護目裝備等物資，疾管署同意每週增補各縣市每日實際使用量，並由消防署向疾管署統一申請需求量，為「用多少補多少」的政策。

消防員工作權益促進會理事蘇柏憲表示，在2日曾拜訪消防署進行肺炎疫情出勤安全討論，會中提出提高防護裝備啟動要件、建置防疫物資安全儲存量等建議，而消防署於3月11日修訂《消防機關因應嚴重特殊傳染性肺炎流行期間救護應變措施》，不僅將防護裝備啟動時機調整為符合臨床條件「或」流行病學條件，也承諾會向疾管署統一申請防疫物資需求量。

但這些應變措施中所提到的防護裝備庫存，僅要求「每部執行嚴重特殊傳染性肺炎病例之救護車依出勤人數預存3次出勤防護裝備，每次出勤2人及清消1人，合計9套為原則」，蘇柏憲指出，這樣的庫存量，只足夠應付3位TOCC陽性之救護個案，勤務量較大的分隊可能一天就會耗盡，疾管署9日在記者會上承諾，將依照各消防機關每日實際使用量每週增補防疫物資，至今天3月24日已經過了兩個禮拜，據了解各縣市消防機關仍未收到中央撥補之物資，其效率恐怕不足以應付未來社區流行時執行救護勤務的防護裝備使用量。

對此，消防署回應，在疫情期間，消防第一線救護人員防護裝備由「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」統籌調配、全額補足；口罩部分每日核撥1萬800片供第一線救護人員使用，N95口罩、隔離衣等防疫裝備用多少補多少，目前盤點全國防護裝備，存量尚足運用，將依各地需求，協調疾管署配合調度，保障第一線救護同仁執勤安全及確保防疫物資充足。

(工商 )