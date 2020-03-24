針對聯準會拋出無限量化寬鬆的措施，富達國際全球總體經濟及投資策略分析總監Anna Stupnytska認為：聯準會快速行動，給處於壓力之下的市場和經濟提供重要支持。未來不排除，川普為了使美國經濟相對毫髮無損地走出目前的危機和持續的衰退，未來數周將會再進一步的政策干預。

富達指出，隨著新冠狀病毒疫情繼續影響整個金融系統，聯準會拋出了又一項挽救市場和經濟的重磅措施。其早前的干預措施未能緩解美國國債和按揭（Mortgage）證券市場的重大壓力，聯準會現亮出了底牌—無限量化寬鬆措施，承諾無限度購買政府債券和按揭抵押貸款支持證券。此外，聯準會也推出了一系列新的貸款額度，以支持美國的企業和家庭。這包括了前所未有地購買企業債券，這是其他央行自上次危機以後一直在做、而聯準會一直避免到現在的事情。令人鼓舞的是，看到聯準會快速行動，給處於壓力之下的市場和經濟提供重要支持。

但是，Anna Stupnytska也點出，這些措施都需要更大程度、更及時的財政政策配合，最終才能有效地幫助此刻處於下滑趨勢的經濟，重要的是，也能有效地幫助經濟復甦。由於病毒發展的不確定性、以及對實體經濟的重大溢出效應，此刻似乎看不到美國經濟在今年下半年可以實現明顯的V型反彈。為了使美國經濟相對毫髮無損地走出目前的危機和持續的衰退，未來數周將需要再進一步的政策干預。

(時報資訊)