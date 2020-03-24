交通部近日來函台鐵局，指示自5月1日起，台鐵所有車站均要量測體溫。台鐵局規劃，大站設置紅外線熱顯像儀，其餘採額溫槍，招呼站擬由列車長量測體溫。台鐵局表示，將配合指示辦理，相關配套措施正妥善研擬中。

清明連假疏運即將到來，如何防範大眾運輸群聚感染，是交通部的首要任務。交通部於3月17日邀集台大教授黃立民與交通部相關單位開會。

會後決議，大眾運輸應有擴大實施量測旅客體溫的必要。4月1日前開始實施大型車站、機場、港口場站、高速公路服務區、郵局營業處所量測體溫；5月1日前則要全面實施，並統一於進入閘門、管制區前量測，台北捷運部分，原則尊重台北市政府規劃，惟仍建議儘可能實施。

台鐵局於3月19日收到交通部來函，政務次長王國材指示，自5月1日起，台鐵局的車站、列車全面實施量測體溫，為測量招呼照上車旅客體溫需要，請各車班組盡速統計所需額溫槍數量，以每日區間車工作班數量為基準估算（含預備數量）。

台鐵局表示，將配合交通部指示辦理，相關配套措施，包含：人員、物資、設備、訓練等正積極妥善研擬。目前已規劃4月1日起針對22個大型車站，除原先基隆、汐止、南港、松山、台北、板橋、樹林、桃園、中壢、新竹、台中、彰化、嘉義、台南、新左營、高雄、屏東、宜蘭、花蓮及台東站外，再新增斗六及羅東站，優先實施進站旅客量測體溫。

(中時 )