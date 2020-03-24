「國標舞女王」劉真為治療心臟主動脈瓣膜狹窄而入院開刀，孰料過程中出狀況，只能以葉克膜等裝置維持生命，然等不到換心，劉真於前天(3/22)病逝，而她的女兒霓霓才4歲就失去母親，讓人心痛不捨。

劉真從搶救到過世，外界對她的病況及動刀原因多有推測，其中有一說，是快45歲的她想再拚一胎，住院前丈夫辛龍也曾在節目上坦言對於再生第二個「我都準備好了」，沒想到眾人都以為是相對簡單的心臟手術，卻讓劉真經歷重大難關，最終沒能陪女兒長大。

辛龍除了寵妻外，疼愛女兒更不在話下，據《ETtoday星光雲》報導，劉真去年錄影時透露，夫妻倆為幫女兒過聖誕節煞費苦心，辛龍除了扮聖誕老公公外還排除萬難準備霓霓想要的禮物，讓她吃醋直呼老公超很愛女兒，「都沒看過我喜歡的東西他會上網找」。

劉真也透露愛女跟她說了個願望，就是很想要一個玩伴，無論是弟弟或妹妹都好，平常會把洋娃娃當成妹妹來照顧，夫妻倆雖然把此事放心上，但表示對於生第二胎是順其自然，沒想到會留下摯愛的家人先走一步，愛女霓霓的心願，也無法實現了。

(中時電子報)