台中市消防局太平消防分隊廳舍老舊、空間嚴重不足，又歷經921地震，經地方民代不斷爭取，立委何欣純居中協調，延宕多年後，終於獲中央前瞻計畫挹注，得以重建，立委何欣純24日特別邀集內政部消防署副署長江濟人等到現場告知好消息，也為消防弟兄打氣。

太平消防分隊廳舍已是35年老舊建物，921後耐震結構不足，曾增建卻因故被拆除，在地方不斷增取下，歷經多任市長，終於在107年啟動拆除重建相關計劃。

何欣純表示，經她協調原址旁國有土地取得，以增加基地及建設面積，與臨時隊部(東平路)增設消防栓。終於在前瞻基礎建設經費挹注下，第三救災救護大隊太平分隊要原地拆除重建了，預計興建地上三層地下一層之建築物，總經費4883萬3000元，中央補助70％的經費，約3418萬3100元。

何欣純也表示，消防分隊能原地拆除重建，方能提昇太平區救災救護能力，減少災害發生，降低災害損失，保障市民生命財產安全。也給打火弟兄舒適、安全的工作環境，強化救災救護能量。

(中時 )