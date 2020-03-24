新型冠狀病毒肺炎在歐美大爆發，導致香港輸入個案大增，港府昨日宣布，將修例暫時禁止全港餐廳及酒吧供應酒精飲品，引起爭議。香港酒吧業協會副主席錢雋永24日表示，香港賣酒的餐廳有約8000間，因此「禁酒令」影響十分大，起碼一半餐廳酒吧要結業，若政府執意推行相關政策，業界一定會「反抗到底」。

據港媒報導，香港酒吧業協會副主席錢雋永24日出席《千禧年代》表示，昨日得知結果後感到失望，「好離譜，沒有尊重業界」，更表明一定會反抗。他又批評，港人與外國人文化不同，質疑新規定是否能夠抗疫，「外國文化放假一定會去Happy Hour，但中國人文化是去飲茶」，又認為封酒吧解決不了問題，港人會照外出吃飯。

錢雋永形容，業界認為政府的做法不合理、不公平，未有先諮詢業界的看法，政府應主動呼籲業界協助，而業界若發現有家居隔離者嘗試光顧，酒吧可立即報警求助。他續稱：「香港人不像法國人，香港人比較含蓄，不會隨便與其他人『擁抱』。」

他指，酒吧業有良心，已有連串行動監察違規者，如職員發現會立即報警、早、晚各一次深層清潔酒吧、客人必須有量體溫、彼此相隔兩米距離。錢坦言，賣酒有約8000間，佔香港餐飲界一半，相信影響十分大「起碼一半要結業」。

(中時 )