西班牙旅遊後 屏東夫妻確診染新冠肺炎 13:502020/03/24 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏縣新增2例新冠肺炎確診個案，確診人數已到達3人。(翻攝畫面) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎確診人數屏東縣新增2例，官方指出，是一對夫妻3月12日至20日前往西班牙旅遊，返台後出現症狀，隨即搭乘防疫計程車南下，並到醫院就診，經篩檢後為陽性，目前已收治負壓隔離病房，屏縣府強調，這境外移入個案並無社區活動史，民眾不必過度恐慌。 (中時 ) #屏東縣 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #西班牙 #旅遊 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 非洲疫情蔓延 尼日查德通報確診新冠肺炎首例 11:512020/03/20 國際 孕婦染新冠肺炎 醫曝風險是這 13:172020/03/20 生活 新冠肺炎疫情延燒 史前館推實名制 13:422020/03/20 生活 新冠肺炎重創經濟 六成人民希望小英做這事... 13:452020/03/20 政治 新冠肺炎疫情嚴峻 伊朗下令關閉商場15天 15:042020/03/20 國際 新冠疫情升溫 YouTube首頁推出疫情新聞專區 15:452020/03/20 科技 國內新冠肺炎 累計2死亡、28解除隔離 16:372020/03/20 生活 美FDA批准新冠肺炎首宗快篩 45分鐘可知結果 07:232020/03/22 國際 防護裝備不足 印尼6醫師1護士新冠肺炎病逝 09:352020/03/23 國際 環保署員工確診立院委員會邀CDC說明 10:262020/03/23 政治 生活熱門新聞 百年難得一見！起底張上淳超狂家族 醫曝他私下為人 - 生活 新冠肺炎症狀變了！這2點跟流感最不一樣 - 生活 台灣疫情還有兩個月 陳時中：封城準備已就位 - 生活 兒出國父被罵爆 美女醫鄧惠文揭張上淳處境 - 生活 看了張上淳兒道歉聲明 杜紫宸笑吐一句話 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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