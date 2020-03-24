新冠肺炎確診人數屏東縣新增2例，官方指出，是一對夫妻3月12日至20日前往西班牙旅遊，返台後出現症狀，隨即搭乘防疫計程車南下，並到醫院就診，經篩檢後為陽性，目前已收治負壓隔離病房，屏縣府強調，這境外移入個案並無社區活動史，民眾不必過度恐慌。

(中時 )