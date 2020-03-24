民進黨政府推出國土計畫法修正草案，但當中部分內容引發社會各界與在野黨的質疑，認為有破壞環境、給財團開後門的風險，為此連民進黨立法院黨團也準備提出修正版本，對此行政院長蘇貞昌今天表示，尊重立法院最後的立法權

行政院推出的國土計畫法修正草案，不僅將現行條文明定的各縣市應於國土計畫公告實施後二年內一併公告國土功能分區圖規定，改為「一定期限內」公告，還於第15條增訂因應政府推動國家重大建設計畫需要得適時檢討變更國土計畫規定。面對外界質疑，民進黨團準備另行提出修法版本，不更動第15條規定，維持現行條文。

民眾黨立委張其祿在立法院質詢時，問蘇貞昌是否也支持民進黨團的版本？ 蘇貞昌表示，行政院通過的版本當然有當時考量，但案子到了立法院後，還是尊重立法院最後的立法權。張其祿表示，民進黨團版本看得出來不想動最有爭議的「經行政院核定的國家重大建設」部分，如果政府能不堅持行政院版本，是朝野合作的進步。

對此內政部長徐國勇表示， 不會忽略民眾參與和資訊公開，過去會產生問題就是因為資訊不公開、民眾參與不夠，如今民眾參與和資訊公開沒有問題，不會產生開後門問題，疑慮比較低。

(中時 )