特殊學名藥大廠法德藥（4191）代理的利巴韋林吸入劑可治療下呼吸道病毒感染，是美國FDA唯一核准的學名藥吸入劑型，效用更優於口服與注射劑型。法德藥表示，正向中國國家藥品監督管理局（NMPA）申請緊急註冊，可望獲得加速審批；另也已在中國大陸找到代理商，為利巴韋林吸入劑上市銷售做好準備，期能盡速供應新冠肺炎的治療需求。

法德藥指出，抗思覺失調症用藥富馬酸硫平緩釋片（Quetiapine fumarate ER tablet）已取得中、美兩國藥證，去年底於中國開始出貨後，已取得超過十個省級行政區的掛網公示，獲得二十家以上的醫院採購訂單，每個月出貨倍增，營收明顯增長。

此外，重磅藥物長效型降血壓用藥琥珀酸美托洛爾緩釋片（Metoprolol Succinate ER tablet）進入美國FDA最後審評階段，也獲中國NMPA受理，由於劑型特殊且量產不易，取得藥證之後，預期也將是公司重要成長動能。

中國國家衛健委所公告「新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第六版）」中提到，新冠病毒患者在臨床診療上可採取利巴韋林作為抗病毒治療策略（建議與干擾素或洛匹那韋/利托那韋合併使用）。同時，利巴韋林亦被載明於美國化學會（American Chemistry Society, ACS）推薦的候選療法報告。

法德藥為利巴韋林吸入劑的台灣與大陸地區總代理，代理的利巴韋林凍乾粉吸入劑為專供霧化吸入使用，目前利巴韋林在中國大陸僅有針劑，並無吸入劑，已向中國NMPA申請緊急註冊，可望獲得加速審批，提供新冠肺炎病患抗病毒藥物的另一選擇。

(工商 )