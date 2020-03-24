黃子佼、孟耿如愛情長跑7年，終於在本月5日登記結婚，正式成為夫妻，不過原訂4月19日在寒舍艾美酒店宴客，受到新冠肺炎疫情影響，考量大家的身體健康，決定中止舉行。黃子佼透露，老婆孟耿如很平靜，倒是自己壓力很大，心很累，都要垂淚了。

黃子佼19日宣布，防疫第一，不想讓賓客與婚禮團隊都陷入擔憂之中，只好忍痛取消，真的對各位很抱歉。而昨（23日）錄製《超級同學會》外景時，面對媒體提問，他難掩失望透露，籌備婚禮期間，曾與孟耿如爭執多次，無論是菜色、挑婚紗等等，真的準備了很久，但因疫情嚴峻，實在不得不先取消婚宴。

黃子佼說，那天宣布完中止婚宴的消息後，突然覺得壓力很大，都要垂淚了，對不起所有人，倒是老婆態度很瀟灑。他指出，其實婚禮不是只有兩個人的事情，還有飯店業者、合作的廠商等等。

至於是否有損失，黃子佼表示，飯店業者相當體貼，與他們商量是否延到明年，之後費用多退少補，唯一的損失就是西裝訂製的費用，祈禱伴郎不要發胖。

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(中時電子報)