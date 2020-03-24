新冠肺炎持續延燒，湖北及武漢近來頻傳「0確診」好消息，並陸續恢復交通運輸，但在23日出現1例確診病患，這位患者為湖北省人民醫院醫生，該醫生最近都在醫院上班，武漢市衛健委認為，不排除為院內感染。

根據中媒《人民日報》報導，武漢市衛健委24日指出，23日武漢市新增1例確診病例，為湖北省人民醫院本部醫生，近期沒有到其他地方活動，都在醫院上班，不排除是院內感染。武漢23日新增出院病例426人，新增死亡病例7人，新增疑似病例0例。

截至23日24時，武漢累計確診病例50006例，累計死亡人數2524人。全市現有確診病例4268人，現有疑似病例0例。

對於打破0確診之事，大陸網友紛紛驚回，「不要反彈啊，剛剛變為0」、「是未知傳染源嗎？」、「只要確診病例沒康復，就有可能傳染給其他人，特別是醫護人員」、「應該把無症狀的感染者也隔離起來」。

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(中時電子報)