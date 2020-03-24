受到新冠肺炎疫情影響，新加坡航空子公司酷航23日宣布停飛，為廉價航空界丟下一顆震撼彈。酷航聲明指出，新冠肺炎疫情造成各國加強邊境控管、旅行需求下降，故自即日起至4月中下旬，暫時停飛幾近所有航線，「一個沒有旅行、沒有飛機起降、邊境關閉的世界」。

許多旅客認為酷航是廉航中舒適性較高的好選擇。（圖／FlyScoot臉書）

酷航以15架波音787投入營運，舒適性打趴一票廉航，故成為許多民眾心中飛行首選，沒想到受新冠肺炎波及，才會做出停飛決定。酷航直言：「一個沒有旅行、沒有飛機起降、邊境關閉的世界，都是我們曾難以想像的，但這正是世界的現況。」

酷航接下來會對已訂票旅客逐一通知，並以酷航旅行代圈券方式退費，預計在30天內完成；由於配合菲律賓政府防疫措施，也已關閉位於馬尼拉的電話客服中心，並設置臨時英文客服專線（+65-66815410）。

酷航最後感性提到，世界還是充滿無限精采的風景、令人驚豔的文化及難忘的體驗，「即使在此刻遇到種種困難，旅行的精神、世界上人與人乃至文化間的緊密連結，都能美好延續。」

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(中時電子報)