新冠肺炎疫情來勢洶洶，截至目前為止英國已出現6,650例確診、336人死亡，英國首相強生（Boris Johnson）23日晚間下達強制禁足令，宣布英國將施行「全境封鎖」，未來3週民眾除了採購民生必需品與特定行業者之外，其餘不准踏出家門一步，全國即刻停工。

英國首相強生透過電視公開表示，英國正面臨數十年來最大威脅，為了防止疫情蔓延，全國都將嚴格執行外出管制，人民除購買生活必需品不得隨意外出，也禁止在公共場所聚會。

日前英國曾宣布，不再對只有輕微症狀的患者進行篩檢，但患者須自主在家隔離7天，卻有不肖醫療業者針對這項政策大發國難財。根據《華爾街日報》報導，英國一家私人診所的醫療總監馬克阿里，抓準民眾對疫情的恐懼心態，向富人出售病毒檢驗試劑，1盒含運要價425美元（約新台幣1.3萬元），不到1週就賣出5,600盒，賺取暴利約新台幣7,280萬元。

還有一間私人診所也為患者提供檢測，最初費用為170美元（約新台幣5,200元），後因供應商調漲，檢測費用也升至280美元（約新台幣8,500元）。許多網友知情後紛紛痛批這種行為是「萬惡的資本主義」、「生命不分貴賤」、「哪哪都在發國難財」。

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(中時電子報)