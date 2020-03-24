林姓男子和郭姓女子去年3月產下林姓男嬰，林男竟因男嬰吵鬧，不顧男嬰僅出生14天，竟毆打其臉部致死。事後還試圖隱瞞，由於林男行為有成年人故意對兒童犯罪、有其他前科屬累犯，依法須加重其刑，依依家暴傷害致死罪，重判18年徒刑

檢方調查，去年3月48歲的林姓男子和郭姓女子產下男嬰，3人和林姓表妹一起住在平鎮南豐路上。去年3月26日凌晨1時許，因男嬰不斷哭鬧，林以手掌毆打林的頭部、額頭。男嬰持續哭鬧下，林居然乾脆毆打男嬰頭部，使男嬰傷重停止哭鬧。

3月26日早上，郭發現男嬰已經沒有生命跡象，林擔心送醫會有刑責問題，在嬰兒的肚子蓋上紅色符印後，當天由林姓表妹駕車載著2人以及嬰兒回到嘉義老家求助。但林的雙親發現嬰兒明顯死亡，要求兒子將嬰兒送醫。3人又帶著嬰兒屍體回到桃園。

3人將嬰兒送醫時，還謊稱是洗澡時，讓嬰兒摔到澡盆上，才會產生悲劇。檢方相驗時，也發現嬰兒臉部腫脹、瘀傷。雖然3人堅稱是意外，但檢方也懷疑案情不單純。檢方正準備擴大偵辦時，郭母也受不了良心譴責，8月向嘉義地檢署告發此事。檢方因此聲押林男獲准。

法官指出，林男因為男童夜間哭鬧等微不足道的原因，就情緒失控而恃強凌弱，施以嚴重暴行，導致男童來不及長大體驗生命隨即亡故此一恆久遺憾，也對男童家屬帶來無法抹滅的心靈陰影，甚至還要營造是同居人照護失手的假象。

法官認為，林男曾經有強制性交、詐欺等前科，雖然不同罪行，但是顯見林對於個人法益及人性尊嚴的漠視，林也對未成年施暴，依法加重其刑，重判18年徒刑。

另外林男親友24日也到庭聆聽判決，想要轉達母親訴求，不過遭法警制止。最後僅喊話，「我們會等你回來」。

(中時 )