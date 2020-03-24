華姓計程車司機，前年8月、11月涉性侵2名女子，華否認犯罪辯稱雙方合意性交，但被害女子都罹患創傷壓力症候群，至今痛苦不堪。士林地院審結，認定以華男違反被害女子意願，分別依強制性交罪、以藥劑為強制性交罪，判決應執行有期徒刑11年6月，可上訴。

華姓計程車司機前年8月2日與從事保險業的女同學相約見面，2人一起開車拜拜、用餐，直至傍晚，女同學因不明原因意識不清，華將女同學載回自己住處性侵。事後，華辯稱是男女朋友交往關係，女同學還拿走他開出的60萬支票。

隔了2個月後，華藉故向女大生分租，搬進淡水一間雅房，前年11月25晚間假意關心女大生，提供雞湯和顧肝藥丸，待女子昏昏入睡，連續性侵3次，直到隔天女大生醒來，打電話向母親哭訴「我好像被下藥性侵」，立即從體內取出華男用過的保險套，立刻到醫院驗傷並提告。

法官傳喚2名被害女子的同事、同學和親人作證，案發後女保險員傳訊給同事「說真的！我很想死」、「我眼淚是一直停不下來的」，經過醫師診斷已罹患創傷壓力症候群，醫囑提及「事情發生後會恍神、發呆，半夜容易驚醒，在路上害怕看到同一款的車子，提及相關事情用力捏自己」。

而女大生案發後，傳訊告訴同學「我昨天被下藥」、「喝完湯以後沒辦法走路」、「他進來把我褲子脫掉」、「超級噁心」等直白用語，到現在都還在精神科就診，很怕遇到他人，晚上睡不著覺等症狀。

合議庭因而認定，被害女子不會同意性交，或是索討財物不成，而致自己嚴重心理創傷，另外，女大生案發後隔日仍頭暈想睡，若要誣指華男，沒有必要立即向母親、同學求助，並進行驗傷、報警等程序，證明華男在女大生不能抗拒狀態下，性侵被害人。

判決指出，華男不顧女保險員明確說「不要」，強拉衣服、褲子，違反意願犯強制性交罪，判處有期徒刑4年。而女大生部分，華男以欺瞞方式將第3級毒品FM2混入女大生飲食內，待女大生藥效發作後意識不清，全身虛弱無力而犯強制性交罪，判處有期徒刑8年6。應執行有期徒刑11年6月。

(中時 )