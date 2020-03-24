面對新冠肺炎疫情，中央疫情指揮中心日前宣布，所有本國籍者入境，皆須居家檢疫14天，因此造成防疫旅館的需求激增，基隆市政府19日曾公布市內防疫旅館僅入住5間，但市長林右昌24日卻表示，防疫旅館基本上已滿住，因有民眾在網路亂傳、製造不實訊息，讓許多旅館業者卻步，原本有超過65間，但現在只剩下10幾間房間數，這是害人又害己。

林右昌表示，有很多民眾不守規矩，防疫旅館願意協助大家防疫，最重要的是要持續的保密，可是各個縣市還是有不少民眾隨意公布旅館地址和名稱「這是很不道德而且非常不對的事情」，會讓業者承擔不必要的壓力，藉此給業者肯定，也感謝他們支持。

林右昌指出，防疫需要大家一起配合，不要為了自己一時之快，去散佈不實資訊，他們會再去尋求更多業者加入，自己會盡最大的能力協調，更請回國民眾一定要做好居家檢疫工作，千萬不要亂跑、害人又害己，會害醫療防疫體系增加工作量及壓力，如違反相關規定，政府會用最嚴厲的態度來處理，予以重罰。

針對，新北市長宣布只要踏出家門就開罰100萬元，林右昌表示，中央訂立的規範的懲處金額有一個區間，還是要視情節輕重來調整，他指出，政府宣示的態度就是，只要不守規矩，影響到公共安全，就依中央規定「從重處理」。

(中時 )