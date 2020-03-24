行政院日前提出《國土計畫法》部分條文修正草案，包括行政院核定重大建設不受限國土法通盤檢討年限，並將施行期限從2年及國土功能分區圖改為一定期限被在野黨質疑是空白授權。民進黨立法院黨團今提出《國土計畫法》第45條及第47條條文修正草案，僅延長全國國土計畫法時限1年、國土功能分區圖延2年，備受爭議的政院草案第15條，政院核定政大建設不受限部分則未納入。

行政院會2月20日《國土計畫法》部分條文修正草案，除增訂行政院核定重大建設，可以不受《國土計畫法》通盤檢討年限的規定，該計畫延長期限也未明訂，引發立法院在野黨及民間團體強烈反彈。

民進黨團今在立院程序委員會提出《國土計畫法》第45條及第47條修正草案，把全國國土計畫時限從2年延長到3年，國土功能分區圖也從2年延長到4年，等同是把原定需要6年完成國土規畫的期限延長到9年。

相較於日前黨團舉行記者會，將會在委員會內提出修正動議，延長施行期限外，政院草案第15條也會限縮在新能源、文化、農業等3領域，但今黨團提案卻未納入這條。黨團書記長鍾佳濱解釋，因2015年馬政府時期對施行期限評估有落差，當時比較樂觀，但現在無法如期完成，在時間緊迫下必須要優先處理期限，至於其他的後續再來溝通處理。

至於是否因外界壓力而大轉彎，鍾佳濱說，現在提出來的問題都是想像，因為沒有實證結果可以驗證，考量除期限外，其他條文沒有迫切修法調整的必要性，因此黨團只優先處理施行期限，其他問題等到時候施行若有窒礙難行，希望補強再來談。

(中時 )