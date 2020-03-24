3月份新冠肺炎疫情在中國境外擴散加劇，全球多國陸續採取鎖國、封城、關閉非必要商店、暫停集會活動、居家令等措施，多家大型跨國企業暫時關閉工廠或門市，加上國際油價大跌，引發全球股市激烈震盪，恐慌跌勢更甚2008年金融海嘯。

統一大中華中小基金經理人郭秉修表示，這波股市急跌跟金融海嘯的發生原因不同，並非資產泡沫，這次金融市場震盪主要是疫情引發，但這是可以被解決的問題，目前各國皆傾注資源與人力加速研發疫苗及治療藥物，短期企業營運及獲利會受影響，但疫情會過去，預期未來經濟走勢可望呈現「U」型回升，很多有競爭力的好公司股價已跌至誘人的甜蜜價，可伺機分批布局，看好2大投資主軸，優先選擇符合3好標準的強勢股。

著眼於後疫情時代的投資邏輯，聚焦需求不會消失只是遞延的行業，看好兩大投資主軸，半導體相關如晶片、封測、國產替代等，5G相關如設備、零組件、服務等；汰弱留強，只持有符合三好標準的強勢股，即：基本面好、題材好、技術線型好。

郭秉修表示，評估未來全球經濟走勢，有「V」、「U」、「L」三種型態，目前中國（除湖北以外）復工率已有九成，但全球多數區域實體經濟持續受疫情影響，美國暫停四大重要運動賽事、有三分之一人口正遵守「居家令」，內需市場及就業市場將受影響，因此，全球經濟快速V型回升機率不大。

而各國政府積極寬鬆貨幣、擴大財政支出以維持資金流動性並且支撐經濟，最差的L型走勢也不致出現。最可能的走勢是U型回升，短期實體經濟受損、企業獲利下修，但後續仍可望緩步回升，對後市並不悲觀。

郭秉修指出，由於疫情衝擊，美股及國際油價的快速下挫，投資人、企業皆面臨資金壓力，加上國際資金轉進美元避險，恐慌心理令美元需求激增，造成美元強升，使得聯準會快速降息六碼，甚至祭出無限QE措施，意在解決股市系統風險及匯市流動風險。

其他多國央行包括中國，也持續對市場挹注流動性，中國在官方一系列經濟穩定組合措施下，現階段中國金融秩序大抵穩定，股、債、匯市總體表現相對全球平穩。但在整體疫情控制仍未明朗下，全球各類金融資產價格近期仍可能大幅震盪，A股也會受到外圍影響，惟走勢明顯較全球其他股市具備韌性。台股及美股因指數及多數個股已跌深，目前價位具競爭力，可伺機擇優布局。

(時報資訊)