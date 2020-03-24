POS廠伍豐（8076）近期股價跌跌不休，23日下探20.15元、創2003年上市以來新低。公司對此再度宣布實施庫藏股護盤，今（24）日跟隨台股報復性反彈腳步，股價同步谷底彈升，午盤後直攻漲停價22.15元。三大法人近3日轉站多方，合計買超43張。

伍豐2月初因股價下探8年低點，董事會於2月6日起實施庫藏股，於25～45元間買回6000張股票，已於3月20日提前執行完畢，平均買回價格28.5元。不過，雖然實施庫藏股護盤，但股價自2月21日起仍持續走跌，3月23日更下探20.15元新低。

為激勵員工士氣提高經營績效，伍豐董事會短時間再度決議實施庫藏股，預計自今（24）日起至5月22日間，於20～45元間買回6000張股票，以轉讓給員工。若低於下限仍將持續執行，每日買回上限為2000張、買回總金額上限為22.79億元。

伍豐目前實收資本額約2.59億元，公司表示，此次買回股份僅占已發行股份約2.32％，且所需金額上限僅占公司流動資產8.5％，董事會已考慮公司財務狀況，此次買回股份不影響公司資本維持。

伍豐受彩票機客戶需求量下滑影響，2019年合併營收31.3億元，年減19.09％，但毛利率30.64％創近12年高點，營益率8.95％，低於前年9.1％。受本業獲利下滑影響，歸屬母公司稅後淨利2.63億元，年減4.39％，每股盈餘（EPS）1.03元，略低於前年1.06元。

伍豐去年第四季合併營收7.64億元，季減6.24％、年減20.15％。毛利率29.6％，低於第三季30.22％、優於前年同期27.35％，但營益率6.3％為近2年低點。加上業外轉虧，歸屬母公司稅後淨利0.17億元，季減76.75％、年減74.85％，每股盈餘0.07元，雙創2年半低點。

伍豐2020年2月自結合併營收1.8億元，月增0.7％、年減17.99％。累計1～2月合併營收3.59億元，年減24.56％，為近6年同期低點。公司尚未公布股利配發，將於6月12日召開股東常會，全面改選董事。

(時報資訊)