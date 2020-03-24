44歲「國標女王」劉真因心臟疾病搶救45天後，22日不敵病魔逝世，留下老公辛龍與4歲女兒，身邊親友也無不心碎。對此，精神科醫師沈政男今(24日)發文分享，此時另一個痛苦的人應是劉真的主治醫師，當初他們一定都以為手術安全，未料遇到意外，想必現在內心也很自責。

劉真因心臟出現雜音，上月在榮總醫師建議下進行心臟主動脈瓣膜狹窄手術，過程中劉真心臟一度驟停，便使用葉克膜搶救，之後換裝心室輔助器等待換心，但尚未等到換心先傳來噩耗。醫師沈政男稍早發文說偶然發現，劉真與辛龍是草屯雷藏寺的信徒，兩人的婚姻是愛情教科書的經典，遺憾最終出現了病魔拆散的結局。

沈政男說，辛龍幾年前傳出中樂透八卦，後來澄清娶到劉真有如中樂透，如今痛失愛妻，就像中樂透卻被剝奪，痛苦旁人應該難以體會，而此時除了劉真家人外，她的主治醫生應該非常難過，當時建議劉真動傳統開心手術，應是考量到劉真年輕體力好，應該能順利挺過恢復期，卻出現意外，最後祈福說：「在這個讓人悲痛的時刻，希望生者堅強，相互扶持，讓劉真可以安心離去。」

(中時電子報)