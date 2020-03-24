紐約新冠肺炎疫情令人擔憂，不僅感染人數佔了全美一半，警界也淪陷，至今已有98名警察病毒檢測結果呈現陽性。
《紐約時報》（New York Times）報導，紐約市警察局長席亞（Dermot Shea）22日表示，紐約已經有98名警察新冠肺炎病毒檢測結果呈現陽性，當中3人必須住院，1人已出院。
他說，推測這些警員不是在值勤時感染，而是被家人傳染，目前已經有更多警員接受病毒檢測。
不過目前確診數目恐怕只是整個警界疫情的冰山一角，2名匿名警官透露，另外有超過2,000名員警出現類似流感的症狀。
席亞並未透露生病紐約員警的確切數字，僅表示數字比平時多出一倍。
不過他也強調，紐約警察仍會恪守職責，執行當地的禁足令。
紐約已成為全美新冠肺炎疫情最慘重地區，截至23日，紐約市860萬人口中，就有13,119例確診，整個紐約州則有21,689例確診。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）官網公告，至周一下午，美國共有33,404人染新冠肺炎，紐約病例占了全美一半以上。
文章來源：Police cases rise.
(中時電子報)
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