營運調整策略發揮，三芳(1307)營運動能復甦推進，去年毛利率23.05％，營業淨利6.51億元，稅後盈餘4.3億元，年增42.08％，EPS1.08元。董事會決議配息0.8元，對照股價，現金殖利率約4.84％。

受制鞋用材料需求轉變及中美貿易衝突，塑化專業廠三芳、再生-KY、勝悅-KY近年營運動能明顯受阻，惟三芳積極啟動營運調整，強化成本競爭優勢、多元佈局耕耘，營運得以回穩走堅推進，率先擺脫營運趨緩壓力，重新凝聚增長推進能量，至於再生-KY、勝悅-KY營運仍陷虧損陰霾。

三芳客戶包括Nike、Adidas、NB、Puma，印尼廠、大陸廠約各貢獻營收20％，越南、台灣廠各為45％及15％。

瞄準運動鞋大廠力推編織布鞋款，三芳積極開發纖維薄膜等商品因應；今年2月營收8.34億元，月增11.36％，年成長20.47％；前2月營收15.83億元，年減1.25％。

三芳先前以無車縫PU鞋材創造一波營運高峰，惟競爭加劇造成出貨下滑，其轉向開發纖維薄膜，用寶特瓶回收粒子製成環保紗再出售給布廠，製造鞋類、成衣，運動用品大廠提出「循環纖維計畫」，公司亦通過NIKE 「Higg Index」環保認證。

強化收益結構，三芳擴大市場連結，積極開拓台灣高級建材市場，並挺進車用、機能服飾、醫療器材及建材裝潢等領域。

(工商 )