最近一波國營事業、公股相關機構人事異動引發外界揣測民進黨內派系鬥爭，行政院長蘇貞昌今赴立法院備詢前表示，公股無論行庫、國營事業重點就是做好讓大家覺得好，業績做好就是最好交代，如果做不好，他做為行政院長隨時都會處理，且毫不客氣。

蘇貞昌指出，近日外界關注的四個人事案，其中一間公司不但內亂，汽車還會撞到飛機，三天還撞到兩次，「把他拉下來也是剛好而已。」而桃勤去年10月初一周內曾發生兩起擦撞，董事長郭榮宗也在這波被撤換，外界解讀蘇揆暗指郭榮宗。

近日國營事業、公股相關機構人事異動引發議論包含桃園航勤公司前董事長郭榮宗、華儲公司前董事長陳宗義、華夏航科前董事長趙麟及台水前董事長魏明谷。

蘇貞昌表示，最近有些國營事業、公股的相關機構董事長先後到期必須處理，他可以藉此大賣人情、拉幫結派，但這非他的風格與國人期待，因他任用人才不排斥政治人物，只要久經歷練參與政府運作後監督，都是很好的管理人才，他一直也都有借重，像是最近一批到期政治人物擔任國營事業董事長的還是連任，比較受外界提出來講的大概有四個，其中三個在桃園，有兩個是到期不續任。

蘇貞昌說，其中一個是華航子公司，那是因為華航董事長表示，受疫情衝擊華航非常困難，高級主管也已經減薪，希望屆期不用再派，減輕負擔，所以同意；另外有一家，做了以後很不好，不但公司內亂，汽車還會撞到飛機，三天還撞到兩次，「我把他拉下來也是剛好而已。」

至於魏明谷，蘇貞昌說，一直很愛護魏明谷，去年擔任台水董事長時魏也很努力做，但一年來外界凡事講到酬庸都點名魏，但魏才50出頭，未來的路還很長，才會認為這樣對魏對團隊都是傷，要對魏另作安排，但魏明谷考慮爸爸年紀大身體有些狀況，想要藉著滿一周年的圓滿，專心全時間陪陪高齡健康有狀況的父親，他認為盡孝要及時。

(工商 )