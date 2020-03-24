新冠肺炎疫情爆發超過2個月，近期因境外移入案例暴增，防疫進入關鍵時期，醫護人員壓力持續變重，Uber Eats今日宣布，將提供2萬5000份餐點優惠給防疫與醫護人員，每份優惠可折抵150元，向辛苦的第一線人員致敬。

近期除了觀光與運輸業營運受嚴重衝擊，民眾不願到公共場所，導致許多餐飲業的內用業績下滑，而外送平台的生意卻是逆向上揚。Uber Eats表示，目前約有1萬8000家業者加入平台，即日起將提供5000個免平台上架費用的申請名額，讓中小型餐飲業者能夠更輕鬆、快速的上架至平台，啟動外送服務。

為向防疫人員致敬，Uber Eats今日起針對1、2級醫院，提供2萬5000份餐點優惠給防疫與醫護人員。Uber Eats指出，院方代表人完成填寫表單（https：／／docs.google.com／forms／d／e／1FAIpQLSdbeCWA68e5_jOtp19zpLIm1Tb8utuICTFlg_W4xh-84ExRRA／viewform）以申請免費餐點，表單請確認填寫完成並送出，Uber Eats台灣在收到申請之後，將儘快聯繫及核對相關資訊，每份暖心優食餐點的優惠代碼皆可在Uber Eats平台消費150元（含外送服務費），超額則需自行負擔費用。

Uber Eats日前推出「無接觸」外送服務功能，讓消費者可在結帳時一鍵選擇將餐點「放在門口」或「放在大廳」，減少非必要的接觸。

(中時 )