總統蔡英文的論文門從選前吵到選後，資深媒體人彭文正一直以來都相當執著的追尋著蔡英文學位的蛛絲馬跡，而今天似乎出現了重大進展，讓他忍不住在臉書上驚呼：水落石出了！

彭文正臉書。

彭文正在臉書上表示，英國資訊委員會來函証實，「公開蔡英文的口試委員名單可能會造成對蔡英文的傷害（damage)或痛苦(distress)」，其中的秘密引人遐想，這讓彭文正大喜，認為自己離蔡英文論文的真相已經相當近了！

彭文正表示，將在今天晚上的直播中公開全文，其中的秘密以及真相，將會一起解釋。

(中時電子報)