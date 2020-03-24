林口「SET Studio Park 」建築示意圖。（三立影城提供）

林口「SET Studio Park 」建築示意圖。（三立影城提供）

新北市政府昨（23日）正式宣布「林口國際媒體園區」C、D兩基地招商案，由「三立影城」得標。三立影城將在4.3公頃（13,248坪）土地，投資新台幣120億（含軟硬體設備），結合頂尖團隊，打造一座超級攝影棚「SET Studio Park」國際級影城，除了推展影視觀光版圖更能提升國際競爭力，這也是三立影城董事長張榮華的十年影城夢的跨步向前。

三立影城董事長張榮華有感於這十幾年來，韓劇及陸劇快速崛起，帶動觀光產業之際，反觀台灣在這波影視浪潮裡節節敗退，實在令人扼腕。當大陸現今有近兩百座影城，台灣連一座專業影城都沒有，因此，三立影城組成專業團隊，標得「林口國際媒體園區C、D兩塊基地（緊鄰三井OUTLET PARK），以「整個園區就是一座超級攝影棚」為規劃理念，結合影視製作、影視體驗、影視學院及各項娛樂購物等綜合體。SET Studio Park完成後，將成為國際影視產業的新典範。

2019年1月7日，三立影城斥資26.6億元，購入土地面積40公頃的埔心牧場。在新團隊努力下，去年入園遊客三倍數、營收獲利更是雙倍數成長。新團隊本著牧埸精神持續優化，引進更多萌系動物，加強各項軟硬體設備，滿足遊客觀光休閒，並積極往轉型影城之路邁進。

2020年3月2日，三立影城再購入南台灣最大的「頑皮世界」野生動物園。頑皮世界現為東南亞動物協會（SEAZA）在台灣第一家核准通過的私人野生動物園，每年遊客高達20萬人。園裡有兩百種、近兩千隻動物，採自然野生方式飼養，在三立影城入股後也會保有園區特色，並持續優化，讓頑皮世界從南台灣最大動物園，升級為全球最佳自然野生動物園而努力。

三立影城指出，從埔心牧場、頑皮世界，到催生這座超級攝影棚SET Studio Park，這不是終點，而是夢想的起點。三立影城集團將繼續結合媒體資源，為台灣影視觀光產業努力，持續在全台各地找尋合適標的，加碼投資，讓擁有真正國際級影城的目標，在台灣各地開花結果。

(中時 )