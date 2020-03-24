新冠肺炎疫情持續延燒，全球確診人數也不斷增加。財信傳媒董事長謝金河表示，這場世紀性大瘟疫來得又急又猛，帶來的災情前所未見，他說，最近遇到很多企業經營者，大家都感嘆自己經營企業一輩子，從未見過如此肅殺的處境，這個世界好像窒息了，而且不知道會持續多久？「如果沒有找到疫苗或解藥，這個疫情變成常態化，恐怕很多企業會不支倒地。這對於負責任的經營者來說，這是內心最大的恐懼」。

謝金河在臉書發文指出，受到疫情影響，雄獅旅遊由王文傑董事長帶頭宣示，2019年董事酬勞不領，副總級以上主管薪水減半，協理級減薪三成；接下來是晶華酒店宣布主管減薪三成，董監事酬勞不領，這都是面對疫情擴散下的緊急應變對策，值得大家給他們肯定。

他說，這次疫情直接撞擊旅遊、餐飲、酒店及娛樂業，衝擊有多大？從股價就可以看出端倪。像深陷壓力的雄獅旅遊，股價曾經到過186.5元，現在最慘剩45.3元，股本7億的雄獅旅遊，原本期待王董帶領雄獅旅遊市值可以挑戰百億，如今只剩下35億。這些年雄獅努力擴點，並且推出很多旅遊新玩法，像是大力拓展郵輪旅遊，沒想到這回遭到大風浪。在宣布減薪前，雄獅旅遊公布去年淨利2.1956億元，EPS 3.14元，每股配2元現金，在困境中，雄獅仍交出不錯的成績。

而晶華酒店一直都是績優公司，去年淨利13.44億元，EPS 10.58元，飯店業獲利不易，晶華酒店去年賺足一個股本，去年上半年配6.12元，下半年配3.92元，全年配出10.04元息，這是難得績優公司。潘思亮董事長應變危機速度非常快，這樣的經營者可以得到股東信賴。

謝金河表示，這次疫情是百年一遇的大肅殺，大家看到王品從天價517元跌至49.5元，85度C從439元跌至56.2元，連收租的萬華企業都可以跌到9.92元，大家就可以想見這個肅殺有多麼慘烈。面對空前挑戰，期待王文傑與潘思亮兩位董事長能順利化解危機！

(中時電子報)