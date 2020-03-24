遠雄(5522)隨著巨蛋即將全面復工，外加新完工建案與成屋銷售貢獻，法人預期，遠雄今年營收及獲利表現都將優於去年，營收有機會成長超過4成，可望逾296億元。

遠雄巨蛋建造變更案已在2019年10月通過都審，法人預估下半年有機會全面復工，將在明年下半年完工。由於遠雄巨蛋每年營業費用約有4億元，遠雄建設每年約認列1億餘元損失，若可以在2021年完工後，將會有租金收益貢獻下，預估2022年將有機會轉為獲利。

遠雄2020年新完工建案，包括總銷金額25億元的遠雄謙御，銷售率54%；總銷金額48億元的遠雄馥桂園，銷售率21%；總銷金額18億元的遠雄新苑，銷售率57%；總銷金額41億元的遠雄之星VI已完銷；總銷金額17億元的遠雄新源邸，銷售率78%，外加2019年已銷售未認列營收，及成屋持續銷售貢獻下，法人樂觀預估，遠雄2020年營收將超過296億元，獲利也將超過去年。

(時報資訊)