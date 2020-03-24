群聯(8299)第一季營運樂觀，且不受疫情衝擊，接單已經看到第三季，今股價反應基本利多，早盤後一舉攻上漲停鎖住，站上5日線。

就第一季來說，群聯2月接單不錯，第一季營運表現樂觀，且第二季SSD Controller的歐美接單很熱，並未受到疫情影響，加上遠距工作的趨勢，也會帶動設備升級，記憶體需求亦看好同步升溫。

儘管新型冠狀病毒肆虐，群聯現階段並沒有受到疫情影響，尚未出現取消訂單的狀況，僅部分訂單遞延出貨，今年農曆年後因新型冠狀病毒的出現斷鏈，導致群聯2月群聯出貨至大陸趨進於零，但轉向歐美等其他市場供貨，到3月已經恢復出貨大陸市場，故更像是市場區塊的挪移。

由於疫情擴大，預計未來4週，歐美市場將因停工或交通運輸問題，出現斷鏈問題，因此，群聯未來3~5月會積極增加大陸市佔率，群聯現在接單已經看到9月，且發現歐美日擔心疫情結束後，擔憂會出現搶料，故提前準備，甚至會先給訂金，所以，群聯看好下一波需求在疫情結束後，很快就會回來。

(時報資訊)