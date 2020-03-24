日本LED大廠日亞化學工業(Nichia Corporation)再度發起專利戰，最新狀告台灣LED廠隆達(3698)與日企IPF共同研發的LED汽車頭燈燈泡侵權。隆達今天表示，將採取必要措施並協助客戶。

日亞化24日表示，已於3月17日向東京地院提起專利侵權訴訟、控告日本汽車零件經銷商IPF侵權，日亞化要求禁制令及損害賠償。日亞化於上述訴訟中主張的侵權產品為IPF所販售的LED頭燈燈泡，該LED頭燈燈泡採用IPF和隆達所共同研發的LED，日亞化主張該LED侵犯了日亞化所擁有的LED封裝結構專利。

日亞化稱，該LED封裝結構專利為使用於高功率LED的重要技術，日亞化在台灣、美國、中國、南韓、德國、英國、法國、荷蘭、義大利、俄羅斯與印度均擁有相關專利。

隆達表示，公司向來尊重智慧財產權，關於本件於日本東京地方法院的LED頭燈燈泡爭訟案件，目前未收到本件訴訟文件，相關細節無法評論，隆達將持續密切注意本訴訟發展，採取必要的措施並協助客戶為必要的因應。

(時報資訊)