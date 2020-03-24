新冠肺炎疫情持續延燒，由於感染者許多症狀都跟流感類似，所以一開始難以分辨，不過近來觀察新確診個案發現，症狀已經改變，其中跟流感最不一樣的2點，就是「潛伏期較長」以及會有「下呼吸道症狀」。

根據國際權威醫學期刊《刺胳針》研究，觀察今年1月16至29日，住在武漢大學人民醫院的89名患者，發現他們的症狀已經改變，尤其在23日後入院的58人，大部分症狀都變得更輕微，有些人甚至只出現1種症狀，由於症狀變得更加隱蔽，因此可能長時間「無症狀」潛伏在人體。

研究發現，新冠肺炎患者有2個症狀跟流感最不一樣，一個是潛伏期比較長，另一個是會有下呼吸道症狀。流感的潛伏期約1至4天，而且通常會快速加重，例如突然發高燒，或是不舒服到完全無法出門，因此如果突然非常不舒服，很有可能是流感。

至於新冠肺炎的潛伏期較長，約1至14天左右，病程可能會拖到幾周、甚至幾個月以上，除非有慢性疾病，否則病程不太會快速惡化，若一開始只有一點點症狀，持續3天以上都沒有改善，就可以懷疑是不是新冠肺炎。

此外，針對所謂「無症狀」的人，其實是指沒有「全身」或是「上呼吸道」症狀，但可能有一些下呼吸道症狀，包括氣管、支氣管及肺部，但可能因為症狀較輕微而被忽略，提醒如果持續出現胸悶、胸痛，咳嗽時胸骨後方疼痛、走路講話會喘，或身體莫名燥熱、特別容易覺得冷，也要提高警覺，可能跟新冠肺炎有關，若症狀持續3天以上沒有好轉、甚至惡化，最好到醫院進一步檢查。

(中時電子報)