川普承諾 會很快會讓美國開門做生意

「要是都讓醫生作主，他們會封鎖全世界！但你可不能那麼做。」美國總統川普說，他很快就會讓美國人「開門做生意」。

據《每日郵報》（Daily Mail）24日報導，川普周一說，他會在幾天內重新考慮全美的保持距離政策，並承諾美國「很快」就會開門做生意。「我要再說，美國很快就會開門做生意，很快！」川普在白宮簡報會說，「遠比某人所說的3、4個月快多了，我們可不能讓對策比問題本身還糟。」

而川普言下之意，就是他支持恢復正常生活。不過，就在川普大談經濟，淡化醫療面時，圍繞在他身邊的白宮新冠肺炎專案小組成員似乎少了人。美國司法部長巴爾（Bill Barr），還有內科醫生兼公衛專家柏克絲（Deborah Birx）露了面，可是全美最頂尖的傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）卻不見人影。

川普說，美國可以密切注意那些新冠肺炎疫情嚴重的「熱點」，照顧那些長者，尤其是那些有問題或疾病的老人，但仍擁有開放經濟，開放的國家。當他被問及，佛奇是否同意他把重心放在經濟上時，川普坦承：「他不同意。」

儘管川普大讚佛奇和柏克絲的專業，並強調很尊敬他們，但也表示，最後做決定的是他，因此還是會參考別人的意見。川普已宣布一套遏阻疫情的新政策，其中包括關閉餐廳，還有禁止超過10人的聚會等。

川普說，整個情況會在政策實施15天後，也就是下星期初重新評估。他明白表示，由於新冠肺炎疫情大流行，各行各業都受到衝擊，他很擔心可能對經濟產生影響。目前已有好幾州都關閉了餐廳、健身房，酒吧和俱樂部等。而像加州和紐約已建議民眾，盡量待在家中。

川普周一說，經濟不好也會死人。部份專家預測，由於新冠肺炎疫情衝擊，美國可能會有多達20％－30％的失業率。不過，川普說，他在做重新開放經濟的決定時，也會聽取醫療專家的意見。

而身為國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長的佛奇在接受《科學》（Science）期刊專訪時說，當你和白宮打交道時，往往一件事得說上4遍，他們才會聽得進去，所以他會繼續努力說。此外，佛奇也透露，告訴川普他不想聽的事「很冒險」，但他會設法在不讓總統難堪的情況下，繼續和這位白宮主人談科學事實。

(中時電子報)