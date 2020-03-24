海巡署(21日)在屏東縣小琉球外海查獲1艘搭載31名越南籍男女的台灣籍漁船，事後將越籍偷渡客集中安置在海巡署台中中港舊營區隔離檢疫14天，未料今天凌晨竟有6名偷男性偷渡客，搬開鐵窗後，利用緊緊20餘公分的小縫鑽出逃逸，渾然不知的海巡人員上午準備進行量體溫時才發現出大包，讓海巡署頓時顏面無光，目前已進行全力追緝逃逸偷渡客。

據了解，偵防分署人員將偷渡客分配約8個房間居住，依空間分配3至4人一間房，第一寢室與第四寢室，分別安置7名男性偷渡客，但竟然徒手將房間氣窗鋁條強力掰開後，利用身材瘦小優勢，分別鑽出窗縫溜走，宛如練過軟骨功，讓海巡幹員不敢置信。其中只有第一寢室的1人因為身材較高大而放棄。

6名越南偷渡客凌晨用手扳開鐵窗後，利用20餘公分的小縫鑽出逃逸，已成防疫破口，海巡幹員目前已經全力追緝當中。(戴志揚翻攝)

屏東地檢署是在21日指揮海巡署屏東、連江查緝隊、台中市警第四分局，在小琉球西南方10.6浬外逮到正要偷渡的台籍漁船及人員。

屏檢調查，孔嫌與楊嫌駕駛漁船20日自屏東縣東港鎮出海後，21日在東港外海約70至80浬處，以漁船接駁越南籍24男、7女共31人上船，駛至小琉球西南外海約10.6浬處時，海巡署人員登檢查獲，並查扣手機、衛星電話。

連江查緝隊指出，專案小組運用大數據分析，全面清查可能涉案船隻及車輛後，見時機成熟，遂調派100噸等3艘巡防艇於海上進行攔截圍捕。另為確保防疫安全，查緝人員除全程配戴防護衣、口罩等全副防疫裝備外，並由茄萣衛生所及防疫局人員實施檢疫後送到台中海巡署中巡局舊營舍檢疫14天，準備等檢疫期間結束再訊問，未料卻發生脫逃事件，讓海巡署顏面無光。

(中時電子報)