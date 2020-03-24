偷渡犯疑徒手掰開鐵窗逃逸。（陳淑娥攝）

偷渡犯疑徒手掰開鐵窗逃逸。（陳淑娥攝）

中港留置室的偷渡犯安置配置圖。（陳淑娥攝）

海巡署召開記者會說明。（陳淑娥攝）

海巡署公布6名偷渡犯長相。（陳淑娥攝）

海巡署偵防分署22日才查獲31名越南籍偷渡犯，24日早上發現要量測體溫時，發現6人分別從中港留置室2個房間疑徒手破壞鐵窗逃脫，分署研判昨晚9時許就已逃走，初步已掌握所在方位及常出沒點，目前全力追緝中。

海巡署副署長許績陵表示，逃脫6人分別在2008年至2016年間合法來台工作，他們逃逸後分別四處打工遭遣返有偷渡來台等，在台灣有親戚、友人甚至有女朋友，目前針對6人手機紀錄，已初步掌握6人方位及出沒地點，有信心不久後可逮到人。

海巡署中部分署副分署長黃世賢指出，因防疫關係，31名偷渡犯偵訊後分別安置，15人在中港留置室，16人在五甲東留置室。其中，中港留置室有5間房間，第4留置室安置3人，嫌犯疑徒手破壞鐵窗逃走，而第1留置室安置4人，有1人疑因身材壯碩，鑽不出氣窗而作罷，共計逃脫6人。

據了解，海巡署人員在早上7時許要幫偷渡犯量測體溫時，才發現有6人分別從兩室逃脫。對於是否有人接應他們？海巡署表示，現場有監視器，目前已積極釐清安情中，對於，相關人員是否有行政疏失，將待找回偷渡犯後再進行懲處。

海巡署指出，有關脫逃之犯嫌已依相關規定完成疫調，並經量測體溫後未有發燒或咳嗽情形，籲請民眾勿過度恐慌，並避免與不明人士接觸，若發現可疑人員立即通報118或110報案專線，查緝人員將立即前往查證追緝。

(中時 )