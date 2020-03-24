傳奇投資人、對沖基金大老艾克曼（Bill Ackman）周一透露，他已經押注25億美元（約新台幣760億元），認為美國經濟將迅速復甦，並提高手中幾檔股票的持股。

外媒報導， 潘興廣場資本（Pershing Square Capital Management）創辦人艾克曼表示，他已經取消所有為了抵銷新冠肺炎疫情影響的對沖部位，過去10~12天，他利用這筆資金投資手中部分持股，包含星巴克、希爾頓和波克夏等公司，「這是我們目前最樂觀的賭注，我們都樂看美國經濟，沒有看空。」艾克曼說道。

此外，他也重申先前的說法，呼籲川普政府應該鎖國一個月，而不是讓各州各自實施防疫措施，並強調他對美國政府有信心，表示川普團隊已經走上正確的方向。

聯準會（Fed）周一緊急宣布加碼寬鬆貨幣政策，購債量化寬鬆（QE）規模從原本計畫的7千億美元，直接拉高為無上限，另外對企業提供的多項紓困貸款也有3千億美元。美國期指亞洲盤呈現上揚500點的局勢，亞洲股市也全面走高。

(中時電子報)